Inter, Zazzaroni: “Qualcuno ha notizie di Zhang? Non si vede da giugno…”

Intervenuto a Radio Deejay, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha parlato delle vicende societarie dell’Inter: “Ma qualcuno ha notizie di Zhang? Non si vede da giugno…”. Poi sulle sentenze del tribunale di Milano: “La sentenza non colpirà l’Inter perché del suo presidente non risultano proprietà aggredibili in Italia, la cosa curiosa però è che è in Cina da mesi. Qualcosa non funziona. E da Oaktree dicono che il debito non verrà rinnovato”.