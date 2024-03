LIVE – Cobolli-Norrie, secondo turno Masters 1000 Miami 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Cobolli-Norrie, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2024 (cemento outdoor). Il romano è reduce da un esordio combattutissimo contro il lucky loser giapponese Yoshihito Nishioka, sconfitto in rimonta dopo una battaglia di quasi due ore. Ora dall’altra parte della rete c’è l’esperto britannico, testa di serie numero trenta del torneo e beneficiario di un bye al debutto. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto della carriera, con il semifinalista di Wimbledon 2022 che partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers. Cobolli, tuttavia, è in fiducia e possiede il tennis per mettere in grosse difficoltà anche avversari di questa caratura. In palio per il giovane capitolino c’è un terzo turno contro uno tra l’ungherese Marton Fucsovics oppure il russo Daniil Medvedev, recentissimo finalista in quel di Indian Wells e terza forza del tabellone a stelle e strisce. Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Cobolli e Norrie, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 16.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 6, al termine dell’altro secondo turno tra la wild card cinese Juncheng Shang e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina .

