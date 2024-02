Scherma, Coppa del Mondo sciabola: tutto pronto per la 65esima edizione del Trofeo Luxardo

Il Trofeo Luxardo di Padova 2024 è giunto alla sua 65^ edizione, con la tappa valida per la Coppa del Mondo di sciabola maschile ormai alle porte. L’evento avrà luogo alle Kioene Arena da venerdì 1 e domenica 3 marzo. Il Trofeo è stato presentato alla Sala Bianca del Caffè Petrocchi, un simbolo della città di Padova. Tra tanti, erano presenti il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, il Presidente della Fondazione Petrarca, Paolo Todeschini, il Vicepresidente del Petrarca Scherma, Gianni Ferraro, l’Assessore allo Sport del Comune di Padova, Diego Bonavina, il Direttore di Torneo della tappa di Coppa del Mondo italiana di sciabola maschile Alessandro Cecchinato, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Padova, il Generale Michele Esposito, e il Capitano Gianluigi Mariani, Comandante del V Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle. Il Presidente Paolo Azzi dichiara: “Il Trofeo Luxardo è un punto di riferimento per la storia della scherma italiana e mondiale. Una gara speciale, con un fascino unico, e quest’anno avrà ancor più importanza perché siamo al rush finale della Qualifica Olimpica. Un grazie al Comitato organizzatore, guidato da Franco Luxardo, che con impegno, passione ed esperienza porta avanti un evento che dà lustro a tutto il nostro movimento. Bello che la 65^ edizione viva questa sinergia con la Guardia di Finanza e spero che, come da tradizione, il pubblico di Padova possa supportare al massimo i nostri atleti sia nella prova individuale di sabato che in quella a squadre di domenica, che sarà importantissima in chiave Parigi 2024”. Sono attesi venti atleti azzurri al via, con Michele Gallo e Luigi Samele già ammessi al tabellone principale per diritto di ranking. Venerdì andrà in scena la fase a gironi, che vedrà impegnati Alberto Arpino, Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Francesco D’Armiento, Leonardo Dreossi, Daniele Franciosa, Giorgio Marciano, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Emanuele Nardella, Riccardo Nuccio, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Leonardo Tocci e Pietro Torre. Domenica è prevista poi la gara a squadre, con Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre chiamati in pedana. Si potrà seguire l’evento sul canale Youtube della Federazione Italiana Scherma.