Cittadella-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Venezia, match del Tombolato valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Tutto pronto per un derby veneto che promette grandi emozioni. Da una parte ci sono i granata, reduci da un ottimo pareggio conquistato allo scadere contro il Bari. Dall’altra parte, invece, ci sono i lagunari pronti a dare seguito all’importante successo ottenuto sul campo della Sampdoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 settembre alle ore 20:45; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

