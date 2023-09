Juventus, Giuntoli: “Abbassato l’età media della rosa. Dobbiamo tornare in Champions”

Cristiano Giuntoli, Ds della Juventus ha parlato nel pre partita del match contro l’Empoli, facendo un bilancio sul mercato da poco concluso. “Siamo molto contenti, soprattutto perché abbassato l’età media della nostra rosa inserendo giovani come Cambiaso e Weah. Dal punto di vista tecnico abbiamo fatto cose importanti, da ora penseremo a fare il massimo, tutti uniti anche se ci vorrà del tempo, ma siamo fiduciosi”, dichiara a Sky Sport.

Poi ha proseguito: “La sostenibilità darà serenità per il futuro del club, dobbiamo lavorare perché vogliamo tornare in Champions. E’ quello il nostro dovere. Ci sono squadre attrezzate come noi, ce la giocheremo”.