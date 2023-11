Cittadella-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cittadella-Sudtirol, match del Tombolato valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Edoardo Gorini hanno avuto un ottimo avvio di stagione e vogliono proseguire su questa strada per provare a tornare a disputare i playoff. Gli altoatesini, invece, stanno incontrando più difficoltà rispetto alla scorsa straordinaria stagione e sperano di portare a casa una bella vittoria in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 novembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

