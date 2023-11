Bari-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Venezia, match del San Nicola valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa guidati da Pasquale Marino, dopo il pirotecnico pareggio per 3-3 con la Feralpisalò, hanno intenzione di tornare al successo per risalire in classifica. La compagine lagunare, dal suo canto, vuole portare a casa i tre punti per restare in scia al Parma capolista. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 novembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

