Cittadella-Cagliari in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto alla Sardegna Arena per Cittadella-Cagliari, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. Gli uomini guidati da Claudio Ranieri, dopo il primo successo del nuovo anno, hanno intenzione di proseguire su questa strada per cercare di accorciare le distanze dalle dirette rivali per la promozione in Serie A. I padroni di casa, dal loro canto, hanno ritrovato i tre punti nello scorso turno e sperano di dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 21 gennaio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

