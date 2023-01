Benevento-Genoa in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto al Vigorito per Benevento-Genoa, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I giallorossi, dopo il pareggio contro il Cosenza, vanno a caccia di tre punti che sarebbero fondamentali in ottica salvezza. Gli uomini di Alberto Gilardino, dal loro canto, sperano di dare seguito ai risultati per consolidare la propria posizione in classifica e magari avvicinarsi al Frosinone capolista. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 21 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA