Ciclismo su pista, Europei Apeldoorn 2024: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma completo degli Europei 2024 di ciclismo su pista, che andranno in scena nel velodromo olandese di Apeldoorn da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio. Grande attesa per la rassegna continentale, che vedrà in gara 292 atleti complessivi, di cui 123 donne e 169 uomini, provenienti da 25 Paesi diversi. In palio 22 titoli e punti fondamentali per il ranking in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

TV E STREAMING – Gli appassionati potranno seguire tutte le sessioni serali degli Europei 2024 di ciclismo su pista in diretta tv sui canali Raisport ed Eurosport, oltre che in streaming su RaiPlay, Sky Go e Discovery+. Sportface vi racconterà giorno per giorno la manifestazione, senza farvi perdere assolutamente nulla. Di seguito il programma completo, con le finali in grassetto.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Mercoledì 10 gennaio

Sessione diurna (14:00 – 17:22)

W – Team Sprint – Qualifiche

M – Team Sprint – Qualifiche

W – Inseguimento a squadre – Qualifiche

M – Inseguimento a squadre – Qualifiche

M – Qualificazioni Eliminazione (Scratch – 7,5 km/30 giri, se necessaria)

Sessione serale (19:00 – 21:28)

W – Team Sprint – 1° turno

M – Team Sprint – 1° turno

W – Inseguimento a squadre – 1° turno – 4km

M – Inseguimento a squadre – 1° turno – 4km

W – Team Sprint – finale 3-4 & 1-2

M – Team Sprint – finale 3-4 & 1-2

M – Eliminazione – finale

Giovedì 11 gennaio

Sessione diurna (14:00 – 17:11)

W – Sprint 200m t.t – Qualificazioni (28 qualif.)

M – KM – Qualifiche

W – Sprint – 1/16 finale

W – Scratch – Qualificazioni 5 km/20 giri

W – Sprint – 1/8 finale

M – Madison – Qualificazioni (se serve) 25 km/100 giri

Sessione serale (19:30 – 22:09)

W – Inseguimento a squadre finale 3-4 & 1-2

M – Inseguimento a squadre finale 3-4 & 1-2

W – Sprint – 1/4 finale (1st)

M – KM – finale

W – Sprint – 1/4 finale (2nd)

W – Sprint – 1/4 finale (3rd e.b.)

M – Madison – finale 50 km /200 giri

W – Scratch race – finale 10 km/ 40 giri

Venerdì 12 gennaio

Sessione diurna (13:00 – 16:51)

W – Omnium Qualificazioni (se serve) Corsa a Punti -10km

M – Sprint 200m t.t. – Qualificazioni (28 qualif.)

W – Omnium I Scratch Race – 7,5 km

M – Sprint – 1/16 finale

M – Inseguimento individuale Qualificazioni – 4 km

M – Sprint – 1/8 finale

W – Omnium II – Tempo Race 7,5 km

M – Scratch Race -Qualificazioni – (se serve) -7,5 km/30 giri

Sessione serale (18:30 – 21:45)

W – Sprint – 1/2 finale (1st)

M – Sprint – 1/4 finale (1st)

W – Omnium III – Eliminatione

W – Sprint – 1/2 finale (2nd)

M – Sprint – 1/4 finale (2nd)

M – Scratch Race – finale 15 km / 60 giri

W – Sprint – 1/2 finale (3rd e.b.)

M – Sprint – 1/4 finale (3rd e.b)

M – Inseguimento individuale – finale 3-4 & 1-2

W – Sprint – finale 3-4 & 1-2 (1st)

W – Omnium IV – Points race 20 km

W – Sprint – finale 3-4 & 1-2 (2nd)

W – Sprint – finale 3-4 & 1-2 (3rd e.b.)

Sabato 13 Gennaio

Sessione diurna (15.00 – 16.50)

W – Points race qualificazioni (se serve) -15 km / 60 giri

M – Omnium qualificazioni (se serve) Points Race – 15km

W – Eliminazione qualificazioni (se serve) 5km

W – 500 m. Qualifiche

M – Omnium I Scratch Race – 10 km

Sessione serale (18.00 – 21.45)

M – Omnium II Tempo Race – 10 km

M – Sprint – 1/2 finale (1st)

W – 500 m. – finale

M – Sprint – 1/2 finale (2nd)

M – Omnium III – Eliminazione

M – Sprint – 1/2 finale (3rd e.b.)

W – Points race finale 25 km / 100 giri

W – Inseguimento individuale finale 3-4 & 1-2

W – Eliminazione – finale

M – Sprint – finale 3-4 & 1-2 (1st)

M – Sprint – finale 3-4 & 1-2 (2nd)

M – Omnium IV – Points race 25 km

M – Sprint – finale 3-4 & 1-2 (3rd e.b.)

Domenica 14 gennaio

Sessione diurna (9.30 – 13.18)

W – Madison qualificazione (se serve) 15 km / 60 giri

M – Points race qualificazione (se serve) 25 km / 100 giri

W – Inseguimento individuale Qualifiche – 3 km

W – Keirin – 1st round

M – Keirin – 1st round

W – Keirin recuperi 1st round

M – Keirin recuperi 1st round

Sessione serale (15.30 – 17.42)

W – Keirin – 1/2 finale

W – Inseguimento individuale – finale 3-4 & 1-2

M – Keirin – 1/2 finale

W – Inseguimento individuale – Cerimonia di premiazione

M – Points race – finale 40 km / 160 giri

W – Madison – finale 30 km / 120 giri

M – Points race – Cerimonia di premiazione

W – Keirin – finale dal 7 al 12

W – Keirin – finale dal 1 al 6

M – Keirin – finale dal 7 al 12

M – Keirin – finale dal 1 al 6