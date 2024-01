Calendario Europei short track Danzica 2024: programma, orari e diretta tv

Il calendario degli Europei di short track 2024, in programma a Danzica (Polonia) dal 12 al 14 gennaio: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. I migliori pattinatori su pista corta del continente scendono sul ghiaccio polacco della Hala Olivia per giocarsi i titoli. L’Italia si presenta al via con 10 atleti: Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Chiara Betti, Elisa Confortola, Katia Filippi, Gloria Ioriatti ed Arianna Sighel. Assente invece Martina Valcepina, infortunatasi a Seul lo scorso dicembre.

STREAMING E TV – Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali Eurosport e in streaming integralmente per gli abbonati su Discovery +. In alternativa, Sportface.it seguirà la rassegna continentale con cronache e risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo degli Europei di Danzica 2024.

Calendario Europei short track Danzica 2024

VENERDI’ 12 GENNAIO

Dalle ore 10.00

Qualifying Rounds 1500, 500, 1000 metri maschili e femminili

Quarti di finale Staffetta mista

Quarti di finale 1500, 500 metri maschili e femminili

SABATO 13 GENNAIO

Dalle ore 10.00

Ripescaggi 1500, 500 metri uomini e donne

Dalle ore 13.32

Semifinali e Finali 1500 metri maschili e femminili

Quarti di finale, semifinali e Finali 500 metri maschili e femminili

Semifinali staffette maschili e femminili

DOMENICA 14 GENNAIO

Dalle ore 10.00

Ripescaggi 1000 metri maschili e femminili

Dalle ore 13.32

Quarti di finale, semifinali e Finali 1000 metri maschili e femminili

Semifinali e Finali Staffetta mista

Finale A staffetta femminile

Finale A staffetta maschile