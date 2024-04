Ciclismo, Giro di Romandia 2024 quinta tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro di Romandia 2024 si chiude oggi con la quinta e ultima tappa, che vede partenza e arrivo in quel di Vernier per una lunghezza di 150,8 chilometri. Una frazione particolare, con un circuito non molto impegnativo ma allo stesso tempo con pochissima pianura e quindi adatto ad attacchi e imboscate. Il tutto condito da una classifica generale ancora molto corta prima dell’ultima giornata: Carlos Rodriguez infatti conduce con solo 7″ su Vlasov, 9″ su Lipowitz e 21″ su Van Wilder, con i primi otto racchiusi in meno di un minuto.

GIRO DI ROMANDIA 2024: IL PERCORSO CON TUTTE LE ALTIMETRIE

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 12:00, con l’arrivo che è stato programmato dagli organizzatori poco prima delle 16:00 in base alle previsioni sulla media oraria della corsa. L’ultima tappa del Giro di Romandia 2024 sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Eurosport a partire dalle 14:00, con gli appassionati che potranno seguire la gara anche in diretta streaming grazie a Sky Go, Discovery+, Dazn e Now. Sportface.it vi terrà aggiornati sui risultati finali con classifiche e cronaca dell’ultima frazione della corsa svizzera senza farvi perdere assolutamente nulla.