Ciclismo, Freccia del Brabante 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming

Va in scena oggi l’edizione numero 64 della Freccia del Brabante, che anche quest’anno collega le Classiche delle Pietre con le Classiche delle Ardenne. Saranno ben 22 i muri da affrontare lungo i 195 chilometri da Leuven a Overijse, dove tanti corridori potrebbero arrivare a giocarsi la vittoria. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la corsa al meglio e in tempo reale.

FRECCIA DEL BRABANTE 2024: PERCORSO E ALTIMETRIA

START LIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La corsa scatterà alle ore 12:35 dal chilometro zero, dopo la fase di trasferimento in quel di Leuven. Gli organizzatori hanno fissato l’arrivo sul traguardo di Overijse in un orario compreso tra le 17:05 e le 17:35, in base alle previsioni sulla media oraria tenuta dal gruppo. La Freccia del Brabante 2024 sarà visibile in diretta tv esclusiva su Eurosport a partire dalle 15:45, con la diretta streaming che avrà invece inizio alle 15:15 su Discovery+ ed Eurosport.it per poi essere presente dalle 15:45 anche su Sky Go, Dazn e Now. Sportface.it vi terrà aggiornati sulla corsa con risultati, classifiche e molto altro ancora.