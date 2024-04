Ciclismo, Freccia del Brabante 2024: start list e favoriti

I favoriti e la start list della Freccia del Brabante 2024, in programma mercoledì 12 aprile con i suoi 195 chilometri e 22 muri da Leuven a Overijse. La classica chiude la serie di appuntamenti organizzati da Flanders Classics e anticipa il periodo legato alle Ardenne, con Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi che nei prossimi giorni infiammeranno il calendario. Molto interesse per una corsa storicamente aperta a tanti pronostici e diverse letture di gara. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere i protagonisti più attesi.

FRECCIA DEL BRABANTE 2024: DATA, ORARI, DIRETTA TV E STREAMING

Impossibile non iniziare dal campione uscente, il francese Dorian Godon della AG2R che avrà al suo fianco anche il connazionale Benoit Cosnefroy il quale fu terzo in occasione dell’edizione 2023 e ha raccolto tre podi nelle ultime quattro edizioni. Il duo transalpino proverà a confermarsi, impresa tutt’altro che banale. Tra gli avversari più accreditati potrebbe esserci la UAE Emirates, che schiera un trio di tutto rispetto composto da Tim Wellens, Antonio Morgado e Marc Hirschi. In particolare il belga vanta in bacheca la vittoria del 2018 e il terzo posto dell’anno dopo.

Da capire se il percorso si rivelerà troppo duro per Michael Matthews, che ovviamente se dovesse resistere diventerebbe poi difficile da battere in uno sprint ristretto. Interessante anche il nome di Dylan Teuns, mentre in casa Italia sono attesi al via tra gli altri Vincenzo Albanese, Gianluca Brambilla e Andrea Pasqualon.