Ciclismo, Freccia del Brabante 2024: percorso e altimetria, 22 muri in programma

L’altimetria e il percorso della Freccia del Brabante 2024, classica di transizione tra Classiche del Nord e delle Ardenne giunta quest’anno all’edizione numero 64. Saranno ben 22 i muri da affrontare lungo i 195 chilometri previsti da Leuven a Overijse, per una corsa che promette spettacolo soprattutto nel tratto finale. Pochi cambiamenti rispetto allo scorso anno, quando il francese Dorian Godon si impose davanti all’irlandese Ben Healy e all’altro transalpino Benoit Cosnefroy. Andiamo quindi a scoprire insieme i segreti del percorso della “De Brabantse Pijl”.

Come detto in precedenza, i corridori dovranno affrontare un totale di 22 muri, ovvero tre in meno rispetto alla scorsa edizione. La maggior parte delle asperità saranno concentrate nella seconda parte di gara, con il circuito finale di 19,8 chilometri che andrà ripetuto per quattro volte. All’interno di quest’ultimo il gruppo troverà quattro muri: Hertstraat (muro in pavé di 700 metri al 3.9%), Moskesstraat (muro in pavé di 500 metri al 6.7%), Holstheide (1 km al 5.2%) e S-Bocht Overijse (1.3 km al 3.7%). Proprio in cima a quest’ultima asperità, “allungata” di 200 metri nell’ultimo giro, sarà posto il traguardo della Freccia del Brabante 2024.

L’altimetria