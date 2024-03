Ciclismo, E3 Saxo Classic 2024: data, programma, orari, diretta tv e streaming

Venerdì 22 marzo è il giorno dell’edizione 2024 della E3 Saxo Classic, che come da tradizione apre una settimana di culto per gli amanti delle classiche del pavè. I 207 chilometri con partenza e arrivo ad Harelbeke infatti precederanno di pochi giorni la Gand-Wevelgem e soprattutto il Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione. Ecco quindi che la E3 Saxo Classic diventa importante appuntamento di preparazione, come dimostra la presenza attesa di Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel che già lo scorso anno si giocarono il successo chiudendo rispettivamente in prima e seconda posizione. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 11:45, con l’arrivo che è stato programmato dagli organizzatori intorno alle 16:30 in base alle previsioni sulla media oraria di corsa. La E3 Saxo Classic 2024 sarà trasmessa in diretta tv sulle reti di Eurosport a partire dalle 14:00 e su RaiSport dalle 15:00, con gli appassionati che potranno vederla anche in diretta streaming grazie a Discovery+, Sky Go, Dazn e RaiPlay. Sportface vi racconterà la corsa con aggiornamenti, classifiche e tanto altro per non farvi perdere assolutamente nulla.