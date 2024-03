Ciclismo, E3 Saxo Classic 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming

La stagione delle Classiche del Nord entra sempre più nel vivo oggi con la disputa della E3 Saxo Classic 2024, tradizionale appuntamento nella settimana che porta alla Gand-Wevelgem e sette giorni dopo al Giro della Fiandre. Tanti big in gara nei 207 chilometri con partenza e arrivo ad Harelbeke, con il primo scontro diretto tra Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel a catalizzare inevitabilmente l’attenzione. Dodici mesi fa il belga si impose proprio davanti all’olandese, che cercherà la rivincita in maglia di campione del mondo. L’Italia spera in Alberto Bettiol, apparso molto competitivo nelle ultime uscite. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

E3 SAXO CLASSIC 2024: PERCORSO E ALTIMETRIA

STARTLIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero è fissata per le ore 11:45 dopo la fase di trasferimento, mentre l’arrivo è stato programmato intorno alle 16:30 in base alle previsioni degli organizzatori sulla media oraria tenuta dai corridori. La corsa sarà trasmessa in diretta tv sulle reti di Eurosport a partire dalle 14:00, mentre su RaiSport il collegamento inizierà alle 15:00. Gli appassionati potranno seguire la E3 Saxo Classic 2024 anche in diretta streaming grazie a Discovery+, Dazn, Sky Go e RaiPlay. Sportface vi racconterà la corsa con classifiche, cronache e molto altro ancora.