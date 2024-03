Golf, DP World Tour: Migliozzi e Laporta in top 20 a Singapore, Manassero non supera il taglio

Dopo il secondo round del Singapore Classic, torneo sul DP World Tour di golf, in vetta con 135 (-9) colpi ci sono gli inglesi Andy Sullivan (72 63) e Richard Mansell (66 69), insieme al tedesco Freddy Schott (66 69). Sorprende soprattutto il risultato di Sullivan, autore del miglior parziale di giornata e capace di recuperare in un colpo solo ben 85 posizioni. Staccati di un colpo gli inglesi Paul Waring e Sam Bairstow, i francesi Matthiew Pavon e Romain Langasque e il tailandese Kiradech Aphibarnrat, quarti con 136 (-8).

Per quanto riguarda gli azzurri, invece, il migliore è Guido Migliozzi, capace di risalire dalla 31^ alla 15^ posizione con il punteggio di 138 (69 69, -6). Alle sue spalle il connazionale Francesco Laporta, 19° con 139 (68 71, -5). Mastica amaro invece Andrea Pavan, quinto dopo il primo giro per poi scivolare in 49^ posizione con 142 (66 76, -2).

Taglio superato anche da Filippo Celli (69 74), Edoardo Molinari (70 73) e Lorenzo Scalise (72 71), tutti al 62° posto con 143 (-1). Ancora in corsa pure il detentore del titolo, il sudafricano Ockie Strydom (69 74), anche lui 62°. Eliminati infine Matteo Manassero, 99° con 146 (74 72, +2) e non in grado di dar seguito al bel successo in Sudafrica, e Renato Paratore, 108° con 147 (74 73, +3).