Chateauroux-PSG oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa di Francia 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv stasera Chateauroux-PSG, appuntamento valido per i 32esimi di finale della Coppa di Francia 2022/2023. I parigini proveranno a mettersi alle spalle il brutto ko fatto registrare lo scorso fine settimana in campionato, quando hanno perso 3-1 contro il Lens. Questa sera l’esordio nella Coppa nazionale, contro una squadra militante nella terza divisione francese. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00. In Italia nessuno ha al momento acquisito i diritti di trasmissione dell’evento, quindi non è prevista diretta televisiva.