Pattinaggio velocità, Europei 2023 oggi in tv: orario e diretta streaming prima giornata

Il programma, con l’orario e la diretta streaming prima giornata agli Europei 2023 di pattinaggio di velocità. L’anello di ghiaccio di Hamar è pronto ad ospitare le prime gare di questa imperdibile rassegna continentale, con gli atleti subito pronti a lottare per i titoli. Si parte alle ore 17.30 con i 500 metri uomini e donne e 1000 metri uomini e donne. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed Eurosport Player. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

