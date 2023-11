Champions League 2023/2024, quinta giornata: programma e telecronisti Sky, Mediaset e Prime Video

Il programma e i telecronisti su Sky, Mediaset e Prime Video della quinta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Martedì dentro o fuori per il Milan, chiamato a battere il Borussia Dortmund, mentre la Lazio non può sbagliare contro il Celtic. Mercoledì l’Inter in trasferta a Lisbona contro il Benfica, sfida da far tremare i polsi per il Napoli in casa del Real Madrid. Di seguito ecco la programmazione completa sulle emittenti che detengono i diritti tv delle sfide.

Martedì 28 novembre 2023

ore 18.45 Lazio-Celtic

su Sky Sport Uno

Telecronaca: Federico Zancan e Nando Orsi

su Infinity

Telecronaca: Massimo Callegari e Giancarlo Camolese

ore 18.45 Shakhtar Donetsk-Anversa

su Sky Sport Arena

Telecronaca: Gaia Brunelli

su Infinity

Telecronaca: Fabrizio Ferrero

ore 21 Milan-Borussia Dortmund

su Sky Sport Uno: Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani

Telecronaca:

su Canale 5

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Roberto Cravero

ore 21 Psg-Newcastle

su Sky Sport Arena

Telecronaca; Massimo Marianella

su Infinity

Telecronaca: Federico Mastria

ore 21 Feyenoord-Atletico Madrid

su Sky Sport 254

Telecronaca: Dario Massara

su Infinity

Telecronaca: Matteo Gandini

ore 21 Manchester City-Lipsia

su Sky Sport 255

Telecronaca: Pietro Nicolodi

su Infinity

Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

ore 21 Barcellona-Porto

su Sky Sport 256

Telecronaca: Nicolò Ramella

su Infinity

Telecronaca: Mino Taveri

ore 21 Young Boys-Stella Rossa

su Sky Sport 257

Telecronaca: Calogero Destro

su Infinity

Telecronaca: Alessandro Lettieri

Mercoledì 29 novembre 2023

ore 18.45 Galatasaray-Manchester United

su Sky Sport Uno

Telecronaca: Nicola Roggero

su Infinity

Telecronaca: Fabrizio Ferrero

ore 18.45 Siviglia-Psv

su Sky Sport Arena

Telecronaca: Daniele Barone

su Infinity

Telecronaca: Michele Corti

ore 21 Real Madrid-Napoli

su Amazon Prime Video

Telecronaca: Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini

ore 21 Benfica-Inter

su Sky Sport Uno

Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi

su Infinity

Telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

ore 21 Arsenal-Lens

su Sky Sport Calcio

Telecronaca: Paolo Ciarravano

su Infinity

Telecronaca: Simone Malagutti

ore 21 Real Sociedad-Salisburgo

su Sky Sport 253

Telecronaca: Alessandro Sugoni

su Infinity

Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo

ore 21 Braga-Union Berlino

su Sky Sport 254

Telecronaca: Paolo Redi

su Infinity

Telecronaca: Pietro Scogliamiglio

ore 21 Bayern Monaco-Copenaghen

su Sky Sport 256

Telecronaca: Pietro Nicolodi

su Infinity

Telecronaca: Roberto Ciarapica