Milan-Borussia Dortmund, la delusione di Suma per la sconfitta dei rossoneri (VIDEO)

di Antonio Di Cello 6

Una serata nera che rischia di essere ricordata negativamente per tutta la stagione per il Milan che ora per la qualificazione agli ottavi di Champions League è appeso ad un filo molto molto sottile. Mauro Suma ha parlato subito dopo il post partita del match di San Siro, esprimendo tutta la sua delusione per la sconfitta che rischia di costare cara ai rossoneri per il proseguo di stagione.