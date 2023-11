Milan-Borussia Dortmund, infortunio muscolare per Thiaw: entra Krunic da difensore

Infortunio muscolare, l’ennesimo, in casa Milan nel secondo tempo della sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League. I rossoneri, già privi di Kalulu e Kjaer, fanno i conti anche con lo stop del centrale tedesco, che si procura un problema muscolare mentre correva per difendere un pallone. Al suo posto, in emergenza totale, entra Krunic come difensore centrale.