Cesena-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Vis Pesaro, match dello stadio Dino Manuzzi valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I bianconeri si trovano a soli tre punti dalla Torres capolista ed hanno intenzione di provare a completare l’aggancio in vetta portando a casa una vittoria. La squadra marchigiana, dal suo canto, è in zona playout e deve assolutamente cercare di avvicinarsi alle dirette avversarie per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 novembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

