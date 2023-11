Spal-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Spal-Pontedera, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Gli emiliani non navigano per niente in buone acque con le prospettive ad inizio campionato che erano abbastanza diverse rispetto al 16esimo posto in classifica nel Girone B. Per il Pontedera invece è un momento magico, con cinque partite che hanno portato solo risultati utili al momento: 3 vittorie e due pareggi e settimo posto che significherebbe playoff al momento. La Spal deve reagire da domenica 12 novembre, quando alle 20.45 nelle proprie mura arriverà il Pontedera. Match in diretta su Sky Sport 255 e NOW.