Perugia-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Gubbio, match valevole per la tredicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa stanno avendo nell’ultimo periodo abbastanza altalenante di risultati con una sconfitta, una vittoria ed una sconfitta nelle ultime tre. Per rimanere attaccati a Torres e Cesena serve però fare meglio, altrimenti la promozione diretta in B diventa un totem solamente da inseguire. Domenica 12 novembre arriva in casa degli umbri il Gubbio che con una vittoria si porterebbe proprio ad una sola lunghezza dal Perugia. Si parte alle 20.45 , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW.