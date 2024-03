Cesena-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Pescara, match dello stadio Dino Manuzzi valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Per la compagine romagnola è il momento del countdown per la promozione diretta in Serie B, quindi davanti ai propri tifosi avrà un solo obiettivo, ovvero portare a casa la vittoria. La formazione abruzzese, invece, dopo gli ultimi brutti risultati ha bisogno di fare punti per evitare di sprofondare addirittura fuori dalla zona playoff. I padroni di casa arrivano da quattro successi nelle ultime cinque sfide e vogliono continuare a fare bottino pieno, così da staccare il pass diretto per la Serie B. I biancazzurri, invece, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e hanno un disperato bisogno di tornare al successo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 marzo alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

