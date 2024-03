Diffidati Napoli-Atalanta: i partenopei a rischio squalifica in vista del Monza

Alle 12:30 di sabato 30 marzo Napoli e Atalanta scenderanno in campo in occasione della trentesima giornata di Serie A. Un big match per la zona Champions che al ‘Maradona’ nessuno può permettersi di sbagliare. La bagarre nei piani alti della classifica costringe entrambe le squadre ad andare alla ricerca dei tre punti. Peraltro il prossimo turno non è dei più facili per le due squadre, in particolare per il Napoli che dovrà far visita al Monza di Raffaele Palladino. Mister Francesco Calzona a tal proposito dovrà valutare bene la situazione legata ai diffidati. Sono infatti quattro i calciatori partenopei a rischio squalifica: Rrahmani, Mazzocchi, Lobotka e Ngonge. Sono quattro anche i diffidati dell’Atalanta, che nella prossima giornata volerà a Cagliari in trasferta: Hateboer, Zappacosta, De Roon e Lookman sono i calciatori bergamaschi a rischio stop. Una questione in più da affrontare per Calzona e Gasperini, che in questo big match però non possono chiaramente permettersi di fare calcoli.

DIFFIDATI NAPOLI: Rrahmani, Lobotka, Mazzocchi, Ngonge

DIFFIDATI ATALANTA: Zappacosta, De Roon, Hateboer, Lookman