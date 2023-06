Cesena-Lecco in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cesena-Lecco, match del Dino Manuzzi valevole per la semifinale della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo aver vinto 2-1 la gara di andata, vogliono consolidare il loro vantaggio per approdare in finale La compagine ospite, invece, deve trovare almeno un gol per i tempi supplementari e almeno due per assicurarsi il passaggio del turno. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 8 giugno alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Sky Sport.

