Cesena-Fermana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Cesena-Fermana sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone B di Serie C 2023/2024. Nella ventiquattresima giornata si sfidano i romagnoli, primi in classifica a +6 sulla prima inseguitrice, ospitano l’ultima della classe che però è reduce da una vittoria e vuole provare a mettere in difficoltà la capolista. Chi trionferà allo stadio Manuzzi? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 3 febbraio, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.