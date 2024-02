Udinese, Cioffi: “Ha pesato l’assenza della curva, usciamo con l’amaro in bocca”

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 0-0 contro il Monza: “Usciamo con l’amaro in bocca da questa partita. Il primo tempo è stato buono ed è lì che probabilmente avremmo dovuto colpire il Monza. Nella ripresa non appena si è spenta la luce di Thauvin abbiamo faticato. Lui boccheggiava già dal sessantesimo, ma l’ho tenuto in campo, sperando in un suo guizzo. Con lui stiamo lavorando da ottobre. Oggi per lui non è stata solo una questione di condizione fisica: abbiamo speso molto nella preparazione della partita e Thauvin ha corso molto dall’inizio. Lucca? Stiamo lavorando molto con lui come staff. È un giocatore pieno di voglia di fare e sono certo che continuerà a crescere. Sono contento per Gianetti, ha fatto la classica prestazione che mi sarei aspettato da lui. Lui ha una buona capacità nella lettura e ha portato equilibrio alla squadra. Sono amareggiato per i ragazzi perché considerando la mole di lavoro e l’impegno stiamo raccogliendo pochissimo. Ci dispiace perché oggi volevamo regalare una gioia ai tifosi presenti. L’assenza della curva oggi ha pesato molto, considerando l’importanza di questa partita”.