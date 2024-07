Cerimonia d’apertura Olimpiadi Parigi 2024 in tv: data, orario e diretta streaming

Sta per terminare l’attesa per le Olimpiadi di Parigi 2024: ecco come seguire la Cerimonia di Apertura. Per poter lasciare il giusto tempo di recupero agli atleti, le prime gare si svolgono in realtà mercoledì 24 luglio, ma è la Cerimonia di Apertura che sancisce ufficialmente l’inizio della rassegna a cinque cerchi e dà il via al ricchissimo programma che include 45 sport, fra cui l’esordiente break dance.

Nella capitale transalpina si svolgerà una Cerimonia senza precedenti: per la prima volta nella storia dei Giochi, non si svolgerà in uno stadio. Infatti, la sfilata degli atleti si terrà sulla Senna con imbarcazioni dotate di telecamere per consentire anche al pubblico da casa di seguire da vicino l’emozionante passaggio. I 10.500 atleti attraverseranno il centro di Parigi, che ospiterà gran parte delle gare, per poi terminare la parata di 6 chilometri davanti al Trocadéro, dove si svolgeranno gli ultimi spettacoli. L’appuntamento è a partire dalle ore 20.00 di venerdì 26 luglio: ecco, di seguito, tutte le informazioni per seguire la magica Cerimonia di Apertura in diretta.

STREAMING E TV – La Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Discovery +, oltre che in diretta tv su Eurosport 1 ed in chiaro su Rai Due (dalle 19.30), canali visibili anche in streaming su Sky Go, Now e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.