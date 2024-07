Cerimonia d’Apertura Olimpiadi Parigi 2024: l’ordine di sfilata dei Paesi

Manca sempre meno alla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024: ecco l’ordine di sfilata dei Paesi. Per poter concedere il giusto tempo di recupero agli atleti, le prime gare si svolgono in realtà mercoledì 24 luglio, ma è la Cerimonia di Apertura che sancisce ufficialmente l’inizio della rassegna a cinque cerchi. Nella serata di venerdì 26 luglio si svolgerà la spettacolare Cerimonia di Apertura, che per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici non si svolgerà in uno stadio. Gli atleti delle varie delegazioni nazionali, infatti, sfileranno sulla Senna per 6 chilometri fino a raggiungere il Trocadéro, dove si svolgeranno gli ultimi spettacoli.

I Paesi partecipanti sono 204, a cui va aggiunto il Team degli Atleti Rifugiati, mentre gli atleti russi e bielorussi a cui è stato permesso partecipare alle Olimpiadi in forma individuale non potranno partecipare alla Cerimonia di Apertura. Ad aprire la sfilata, come di consueto, è la Grecia (luogo di origine dei Giochi Olimpici), dopodiché le Nazioni sfileranno seguendo l’ordine alfabetico nella lingua del Paese ospitante, ossia il francese. A chiudere ci sarà proprio la Francia, mentre l’Italia sarà il 91esimo Paese a sfilare, condividendo l’imbarcazione con Israele. Ecco, di seguito, l’ordine completo.

CERIMONIA DI APERTURA PARIGI 2024: L’ORDINE DI SFILATA DEI PAESI