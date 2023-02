Cerignola-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cerignola-Avellino, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine pugliese, dopo aver ritrovato il successo nello scorso turno contro il Messina, va a caccia di altri tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Gli irpini, invece, arrivano da due affermazioni consecutive e sperano di calare il tris per rilanciare le proprie ambizioni in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 febbraio alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca telecronaca Elia Faggion.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA