Juve Stabia-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto al Romeo Menti per Juve Stabia-Taranto, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. Il club campano è reduce da un solo successo nelle ultime cinque partite e spera di tornare a vincere per restare in scia alle avversarie in lotta per la zona playoff. I pugliesi, dal loro canto, sono tornati a vincere nello scorso turno contro il Latina e sperano di dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Elia Faggion.

