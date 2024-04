Catanzaro-Cremonese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catanzaro-Cremonese, match dello stadio Ceravolo valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi allenati da Vincenzo Vivarini stanno disputando una grandissima stagione da neopromossi e ora vogliono provare a chiudere la regular season nel miglior modo possibile. La squadra di Giovanni Stroppa, dal suo canto, si sta giocando la promozione diretta in Serie A e deve vincere per tenere il passo delle dirette concorrenti. I padroni di casa sono reduci da due vittorie nelle ultime tre partite e hanno intenzione di assicurarsi i tre punti anche in questo delicato scontro diretto per le posizioni di vertice. La squadra ospite, invece, arriva da tre sconfitte nelle ultime quattro e ha assolutamente bisogno di reagire in vista dello sprint finale. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 20 aprile alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

