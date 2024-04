Fiorenzuola-Padova oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 18:30 di oggi, sabato 20 aprile, Fiorenzuola e Padova scenderanno in campo in occasione della trentasettesima giornata del girone A di Serie C. A due turni dal termine della stagione regolare, il Padova è secondo in classifica con 73 punti, mentre la Fiorenzuola è terzultimo a quota 37. Per gli ospiti il tecnico Massimo Oddo ha fatto il punto sull’infermeria: “Belli sarà assente per un trauma distorsivo e non recupera. Crescenzi non c’è. Varas è da riportare a livello fisico e monitorare, ha qualche problemino che si trascina da un po’”.

Due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite per il Padova, mentre i padroni di casa sono reduci dalla pesantissima sconfitta per 3-0 contro i rivali salvezza dell’Arzignano. C’è voglia di riscatto quindi in casa Fiorenzuola, ma il Padova per ovvi motivi parte con i favori del pronostico in questo penultimo appuntamento di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta in diretta tv esclusiva su Sky Sport Max, oltre che in streaming su Sky Go e Now.