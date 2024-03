Catania-Taranto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Farmitalia Catania-Gioiella Prisma Taranto, partita valevole per l’undicesima ed ultima giornata di ritorno della Superlega 2023/2024 di volley maschile. La formazione siciliana, già matematicamente condannata alla retrocessione, va a caccia di una bella prestazione davanti al proprio pubblico per chiudere con il sorriso l’esperienza nella massima serie. Dall’altra parte della rete ci sono gli uomini di Ljubomir Travica, penultimi in classifica, che vogliono conquistare il quarto successo stagionale. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 3 marzo al PalaCatania di Catania. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Catania-Taranto della Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Catania-Taranto della Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.