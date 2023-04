Cassano contro Mourinho, il terzo round alla Bobo Tv? Stasera (11 aprile), orario e canale

di Redazione 7

“Dirò tutto alla Bobo TV. E anche altre robe”. Antonio Cassano, dopo la furiosa risposta sul suo profilo Instagram, lancia l’appuntamento per una nuova replica a Josè Mourinho nel format Twitch che lo vede protagonista in compagnia di Bobo Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola. Stasera, martedì 11 aprile, nel post gara di Benfica-Inter, i quattro ex calciatori e opinionisti si collegheranno per analizzare il match dei nerazzurri ma, inevitabilmente, anche per toccare il punto Mourinho, dopo la polemica a distanza con Cassano. L’ex Roma e Inter ha spesso e volentieri attaccato la concezione di calcio dello Special One, che dopo la vittoria sul Torino ha risposto duramente, tirando in ballo anche Marko Livaja, protagonista di una lite con Fantantonio nella stagione 2012/2013. La diretta Twitch della Bobo Tv è in programma quindi stasera nel post gara di Benfica-Inter. Mercoledì invece è in programma la conferenza di Josè Mourinho.