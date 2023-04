Benfica-Inter, Marotta: “Qui dopo dodici anni, campionato unica nota stonata ma abbiamo fiducia”

“Abbiamo fiducia, essere qui è motivo di grande orgoglio per noi e per i nostri tifosi. Vogliamo onorare un appuntamento che mancava da dodici anni, contro abbiamo una grande squadra”. Queste le parole di Beppe Marotta nel pre-partita di Benfica-Inter, match di andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. L’amministratore delegato nerazzurro ha blindato l’allenatore Simone Inzaghi, messo in discussione nelle ultime settimane: “Inzaghi non è sicuramente sul banco degli imputati, la nostra stagione non è negativa anche se in campionato non abbiamo avuto continuità. Sicuramente il futuro non dipende da una sola partita, troveremo la strada giusta anche in campionato. Dobbiamo cercare di rimediare tutti insieme, per tentare di conquistare le prime posizioni e quindi la qualificazione alla Champions.”

Con uno sguardo complessivo all’annata, Marotta traccia un bilancio complessivo e di insieme: “In Coppa Italia stiamo ben figurando, in Champions siamo ai quarti dopo dodici anni. In campionato ci sono aspetti critici, è un difetto che non deve esserci ma fa parte del gioco. Sicuramente il Mondiale in mezzo alla stagione ha creato delle difficoltà a noi così come ad altre squadre. Il ritardo in campionato è l’unica nota stonata di questa stagione.”

Sugli avversari di stasera: “Il Benfica rappresenta il modello portoghese, con tanta pressione e passione ma nonostante questo lanciano i giovani e li rivendono molto bene – spiega Marotta – Ho visto che ha buona tradizione con le italiane, la speranza è di invertire la rotta da stasera. Spero che sia di buon auspicio anche il fatto che l’Inter la prima Champions l’ha vinta proprio contro il Benfica.”