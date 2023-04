Real Madrid-Chelsea domani sera in TV: canale, orario e diretta streaming andata quarti Champions League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Real Madrid e Chelsea, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. La massima competizione calcistica europea entra sempre di più nel vivo e protagoniste di quest’incontro saranno due squadre che possono vantare tantissimi super campioni nelle rispettive rose. A partire favoriti, in ogni caso, saranno i Blancos, che sono già in finale nella Copa del Rey spagnola e secondi nella classifica della Liga, solamente dietro al Barcellona. I Blues, invece, stanno deludendo sotto ogni punto di vista in Premier League: il Chelsea, infatti, è reduce dall’ennesima sconfitta del suo campionato e occupa l’undicesimo posto. Il calcio d’inizio è in programma per domani, mercoledì 12 aprile 2023 alle ore 21:00. Diretta TV su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go.