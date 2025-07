Sabato 12 e domenica 13 luglio, si terrà ad Amburgo la quarta tappa stagionale della World Triathlon Championship Series e della World Triathlon Mixed Relay Championship.

Amburgo è pronta ad accogliere, sabato 12 e domenica 13 luglio, la quarta tappa stagionale della World Triathlon Championship Series e della World Triathlon Mixed Relay Championship.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Per l’occasione, la Federazione Italiana Triathlon schiera una selezione di alto profilo, pronta a competere nella prova individuale e nella gara a squadre che assegnerà il titolo mondiale 2025.

Gli Azzurri in gara:

Donne

•⁠ ⁠Alice Betto – Fiamme Oro

•⁠ ⁠Bianca Seregni – Fiamme Oro

•⁠ ⁠Verena Steinhauser – Fiamme Oro

Uomini

•⁠ ⁠Alessio Crociani – Fiamme Azzurre

•⁠ ⁠Euan De Nigro – Carabinieri

Atleti a disposizione per la Mixed Team Relay:

•⁠ ⁠Carlotta Maria Missaglia – Carabinieri / Valdigne Triathlon

•⁠ ⁠Samuele Angelini – Fiamme Oro

A supporto degli alteti, sarà a disposizione il seguente staff tecnico federale: Matteo Torre (Tecnico Squadra Nazionale Alto Livello), ⁠Costanza Giannini (Tecnico Squadra Nazionale Alto Livello) e Marco Montori (Fisioterapista).

Le parole del dt Torre

Così il Direttore Tecnico Nazionale Torre: ⁠“Ci apprestiamo ad affrontare un doppio importante appuntamento, prima ad Amburgo e poi il week end immediatamente successivo a Melilla per il Campionato Europeo Sprint assoluto e U23, e il Campionato Europeo Mixed Team Relay. È una doppia sfida sotto molteplici aspetti: agonistica, perché il livello della competizione è altissimo, e come sempre la gara a staffetta a meno di 24 ore dalla gara individuale richiede scelte strategiche che devono tenere conto anche delle mosse degli avversari, oltre che del particolare modello di prestazione. ⁠È anche una sfida tecnica e logistica perché buona parte degli atleti coinvolti ad Amburgo dovranno spostarsi su Melilla ma al tempo stesso avere le condizioni ideali per recuperare e rifinire il Campionato Europeo. ⁠È per questo che abbiamo messo a punto un trasferimento a Malaga di qualche giorno, che ci consentirà di lavorare al meglio riadattandoci a temperature elevate rispetto alle condizioni climatiche del nord Europa. ⁠Intanto ci concentriamo sulla gara Sprint in Germania: gli atleti hanno tutti lavorato con impegno nei propri ambienti di lavoro in Italia e all’estero nel mese di giugno. Come sempre, adesso si tratta di indirizzare tutte le energie solamente su ciò che conta per performare.”

Per quanto riguarda la Mixed Relay, saranno 22 le nazionali al via nella prova a squadre. Amburgo conferma così il suo ruolo centrale nel panorama internazionale: delle 15 edizioni iridate disputate nell’era World Triathlon, 10 si sono svolte nella città tedesca, considerata a pieno titolo la “casa della Mixed Relay”.

Negli ultimi anni, il titolo mondiale si è deciso in un serrato confronto tra Francia e Germania. I padroni di casa, vincitori delle ultime due edizioni, sono stati protagonisti anche ai Giochi Olimpici di Parigi. Il format della Mixed Relay consente variazioni nella composizione del team fino a due ore dalla partenza, lasciando spazio a strategie tecniche legate anche agli esiti delle gare individuali.

Le competizioni saranno in diretta streaming su TriathlonLive.tv:

•⁠ ⁠Sabato 12 luglio

16:35 – Start Elite Men

18:40 – Start Elite Women

•⁠ ⁠Domenica 13 luglio

13:30 – Mixed Team Relay – Campionato del Mondo

Il ds Biava

Il Direttore Sportivo Biava ha dichiarato: ⁠“Con le due prove di Amburgo e Melilla si chiude la prima parte della stagione internazionale 2025. È stato un periodo denso di attività e appuntamenti di alto livello tecnico, durante il quale abbiamo ottenuto buoni riscontri e raccolto elementi utili per proseguire il lavoro nei prossimi mesi. ⁠In questa fase ci siamo posti un doppio obiettivo: consolidare il livello degli atleti di vertice e favorire l’inserimento progressivo dei profili più giovani all’interno del circuito internazionale, seguendo le linee guida definite nel nostro percorso di crescita tecnica. In questo primo semestre si sono visti segnali di crescita importanti, che pongono le basi per affrontare al meglio l’avvio del percorso di qualificazione olimpica previsto per il prossimo maggio. ⁠Le gare di Amburgo e Melilla rappresentano due appuntamenti significativi anche ai fini del ranking e della continuità del lavoro tecnico impostato. Insieme allo staff abbiamo pianificato ogni aspetto con attenzione, per accompagnare gli atleti in un percorso che valorizzi le loro potenzialità in un contesto internazionale molto competitivo.”