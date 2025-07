Nel terzo e ultimo turno della fase a Gironi del World Rugby U20 Championship, al termine di una sfida intensa, Italia-Georgia termina 19-19.

Lo stadio San Michele di Calvisano ospita il terzo e ultimo turno della fase a Gironi del World Rugby U20 Championship. Nella partita serale, l’Italia se la vede con la Georgia, in una sfida intensa, contro una squadra che fa della fisicità il suo punto forte.

I primi 10 minuti sono di studio: come anticipato anche dall’head coach Roberto Santamaria, le fasi statiche monopolizzano l’inizio della gara.

Al 13’ il direttore di gara, Katsuki Furuse, va al TMO per vedere un intervento del capitano georgiano Dvali: la sanzione è un cartellino rosso per il numero 7, che lascia i suoi in 14 per il resto della partita, trattandosi di espulsione diretta per il flanker georgiano.

Sulla ripartenza l’Italia si sblocca con una meta segnata da Federico Zanandrea (0-5).

La Georgia si riordina in inferiorità e segna al 33’ con il tallonatole Khakhubia (5-5). Scossi dalla segnatura subiti, gli Azzurrini si rilanciano in attacco e segnano al 37’ con Nelson Casartelli (5-12). Si va dunque a riposo con questo risultato a Calvisano.

La ripresa si apre con la Georgia in avanti: al 3’ Nicolò Corvasce riceve un cartellino giallo: la parità numerica viene dunque ristabilita: al 6’ arriva la meta del pareggio, con Spanderashvili che segna e Takaishvili che trasforma per il 12-12.

L’Italia attacca con caparbietà e in linea diretta, ponendo fisico su fisico con i georgiani. Al 21’ una serie di attacchi azzurri portano a ripetuti falli da parte della Georgia: l’arbitro opta per il cartellino giallo al pilone Gurtskaia, che era rientrato in campo da meno di un minuto.

In situazione di mischia no Contest per mancanza momentanea di prime linee, la Georgia deve togliere dal campo un altro giocatore, rimanendo in campo in 12.

La partita, presa una piega particolare, vede l’Italia alla ricerca della meta del sorpasso, mentre la Georgia difende e allontana il pericolo. Al 28’ anche l’Azzurrino Carlo Antonio Bianchi viene ammonito.

La Georgia si fa sotto pericolosa, nonostante l’inferiorità e nel finale trova la meta che ribalta la gara nel più incredibile dei modi. Sulla ripartenza l’Italia ha un sussulto e segna con Zanandrea, ma l’urlo di gioia viene strozzato: il TMO ravvisa un’infrazione: niente meta.

La partita non è ancora finita però: l’Italia attacca e risale il campo dalla sua linea di meta: la ripartenza si concretizza nella più incredibile delle mete con Edoardo Todaro che marca e piazza: a Calvisano finisce, dopo un saliscendi di emozioni, 19-19.

Ora, dopo la fase a gironi, l’Italia se la vedrà con l’Australia, il 14 luglio alle 20.30 a Verona.

Calvisano (BS), Stadio San Michele

World Rugby U20 Championship – III turno

Georgia v Italia 19-19 (5-12)

Marcatori: p.t 14’ m. Zanandrea (0-5); 33’ m. Khakhubia (5-5); 37’ m. Casartelli tr. Todaro (5-12) s.t 6’ m. Spanderashvili tr. Takaishvili (12-12); 40’st m. Shioshvili tr. Takaishvili (19-12); 45’m. Todaro tr. Todaro (19-19)



Georgia: Takaishvili; Keshelava (temp 25’-35’ st Baratashvili), Meskhidze, Kevkhishvili, Burtikashvili (18’st Abesadze); Sirbiladze, Spanderashvili (17’st Dzodzuashvili); Shioshvili, Dvali (Cap), Ardzenadze (22’st Akhvlediani); Margvelashvili (21’st Baramia), Tsulukidze; Gurtskaia (13’st Meskhidze; 22’st Gurtskaia), Khakhubia (14’ st Kheladze), Baratashvili(13’st Turashvili). A disposizione: Chkhortolia

all. Lado Kilasonia

Italia: Pietramala; Drago, Todaro, Casarin, Zanandrea; Fasti (4’-13 st temp Caiolo-Serra), Beni; Casartelli, Miranda (14’st Bianchi), Milano (Cap); Opoku-Gyamfi, Midena (11’st Gritti); Bolognini (5’ st Trevisan), Corvasce (31’st Caiolo-Serra), Mistrulli (5’st Pelliccioli). A disposizione: Fardin, Rossi, Ioannucci

all. Roberto Santamaria

arb: Katsuki Furuse (JRFU)

assistenti: Tomas Bertazza (UAR); Morgan White (HKCR)

TMO: Graham Cooper (RA)

Cartellini: 13’ rosso a Dvali (Georgia); 3’st giallo a Corvasce (Italia); 23’st giallo a Gurtskaia (Georgia); 28’ st giallo a Bianchi (Italia)

Calciatori: Fasti (0/1); Takaishvili (2/3); Todaro (2/2)

Note: Serata fresca e ventilata