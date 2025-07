Ultim’ora per Matteo Berrettini: dopo l’infortunio e l’eliminazione al primo turno di Wimbledon, è arrivata una nuova notizia per il tennista.

Matteo Berrettini continua ad attirare su di sé l’attenzione di tutti gli appassionati del mondo del tennis. Il romano è di nuovo alle prese con dei problemi fisici che non gli stanno permettendo di giocarsi le sue carte al 100% in campo. Tanto che a Roma, agli Internazionali d’Italia, è stato costretto a dare forfait e a Wimbledon è uscito al primo turno della competizione.

Non si tratta perciò di un momento semplice, anzi. Lo stesso Berrettini, dopo l’eliminazione dal Grande Slam londinese, ha dichiarato: “Ho bisogno di tempo per riflettere e capire cosa fare”. E dopo queste parole è arrivata anche una decisione ufficiale.

Ultim’ora Berrettini: non ci sarà al torneo di Gastaad

Ora è ufficiale: secondo ‘Sky Sport’, Matteo Berrettini ha deciso che non prenderà parte al torneo di Gastaad di cui è campione in carica. Una decisione sofferta ma che non stupisce fino in fondo visto il periodo vissuto attualmente dal tennista.

Non ci sarà perciò al via dell’ATP Swiss Open a Gstaad e non è chiaro quando tornerà in campo. Il calvario per il romano sembra essere tornato e il momento non è perciò affatto semplice.