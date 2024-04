Giana Erminio-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Giana Erminio-Triestina, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione nerazzurra è una delle più belle sorprese del girone A e vuole continuare a stupire chiudendo la regular season nel migliore dei modi, per poi proiettarsi ai playoff. La compagine friulana, dal suo canto, è in lizza per il terzo posto in classifica e spera di conquistare una bella e convincente vittoria su un campo molto ostico. La squadra di casa è reduce da tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque giornate e spera di continuare in questo modo fino al termine della regular season. Gli ospiti, invece, hanno perso nello scorso turno e vogliono tornare alla vittoria per non perdere terreno dal terzo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254.

RISULTATI E CLASSIFICA