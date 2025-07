Il Plebiscito Padova, padrone di casa, vince 9-8 la finale con l’AGN Energia Bogliasco 1951 e si aggiudica la 32esima edizione del campionato Juniores femminile di pallanuoto.

Bella cornice di pubblico per l’ultima giornata della Final Eight al Centro Sportivo Plebiscito di Padova. Finale combattuta e spettacolare, sfida tattica, quasi una partita a scacchi, e confronti diretti tra giocatrici già affermate come, tra le altre, Beatrice Cassarà e Carlotta Paganuzzi.

Al termine del primo quarto le patavine conducono 3-2 il punteggio. Ancora avanti di una misura a metà gara, 6-5, le ragazze guidate da Stefano Posterivo. Nel terzo periodo l’AGN Energia Bogliasco 1951 ribalta la situazione piazzando un minibreak di +2 con la doppietta di Eleonora Bianco per il primo vantaggio ligure. La biancoscudata Beatrice Cassarà (7-7) impatta con una sciarpata in apertura dell’ultimo quarto, poi Carlotta Breda ben servita da Emma Bacelle in superiorità deposita in rete l’8-7 del Padova. Le bogliaschine di Mario Sinatra riequilibrano il parziale con Lucia Virzi a 2’21” dalla sirena, ma dopo pochi secondi una strepitosa Cassarà, autrice di cinque reti, si ripete con un altro gol d’autore in beduina.

La fase a gironi era stata disputata tra domenica 6 e lunedì 7 luglio mentre martedì si erano giocati i quarti di finale e le semifinali. La finale per il titolo è stata trasmessa in diretta su Waterpolo Channel con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Giacomo Grassi. Terzo posto per le campionesse uscenti dell’US L. Locatelli Genova che superano 12-10 l’AN Brescia.

A consegnare i premi il tecnico federale Giacomo Grassi, l’Assessore allo sport della città di Padova Diego Bonavina e il presidente del Centro Sportivo Plebiscito Padova Andrea Barzon. Premi speciali come miglior marcatrice con 27 reti a Eleonora Bianco (AGN Energia Bogliasco 1951) consegnato da Arnaldo Deserti, campione del mondo a Shanghai 2011, ed Elisa Queirolo, campionessa europea ad Eindhoven 2012 e argento olimpico a Rio 2016; a Emma Pozzani (Plebiscito Padova) come miglior portiere consegnato dal tecnico Giacomo Grassi e da Laura Teani, argento olimpico a Rio 2016; a Beatrice Cassarà (Plebiscito Padova) come miglior giocatrice da Grassi, Deserti e Queirolo. Premiate anche le atlete più piccole della Final Eight: Emma Citati de L’Ekipe Orizzonte nata il 23 febbraio 2012, Arianna Mele della SIS Roma nata il 13 giugno 2012, Rachele Giacomelli della US Luca Locatelli Genova nata il 17 settembre 2012 e Benedetta Gulizia de L’Ekipe Orizzonte nata il 19 ottobre 2012. Riconoscimenti al Giudice Arbitro della manifestazione Stefano Scappini e a tutti gli arbitri.

PLEBISCITO PADOVA-AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 9-8

Plebiscito Padova: Pozzani, Bacelle, Bozzolan 2, Sgrò 1 (rig.), Battel, Leonardi, Alecci, Sabbadin, Breda 1, Sartori, Vanin, Cassarà 5, Destro, Gastaldon, Sarto. All. Posterivo.

AGN Energia Bogliasco 1951: De Capitani Di Vimercate, Bianco 2 (1 rig.), Virzi 1, Deserti, Bozzo 2, Bettini, Rosta 2, Roccalberti, Paganuzzi, Bo, Nicatore, Lava, Lombardo 1, Giovanetti, Soro. All. Sinatra.

Arbitri: Guarracino e Rizzo.

Note: parziali 3-2, 3-3, 0-2, 3-1. Uscite per limite di falli Alecci (P) e Sabbadin (P) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito Padova 3/11 + 2 rigori (uno fallito) e AGN Energia Bogliasco 1951 2/12 + un rigore. Sgrò (P) fallisce un rigore (palo) a 1’24” del terzo tempo sul risultato di 6-5.

Calendario e risultati

Fase a gironi

Girone A: AGN Energia Bogliasco 1951, New Ultra Clean Sori Pool Beach, US L. Locatelli Genova, AN Brescia

Girone B: CS Plebiscito PD, Roma Vis Nova Pallanuoto, L’Ekipe Orizzonte, SIS Roma

Domenica 6 luglio – Fase a gironi

AGN Energia Bogliasco 1951-New Ultra Clean Sori Beach 11-11

US L. Locatelli Genova-AN Brescia 12-11

CS Plebiscito PD-Roma Vis Nova Pallanuoto 24-7

L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma 16-4

Lunedì 7 luglio – Fase a gironi

AN Brescia-AGN Energia Bogliasco 1951 8-14

New Ultra Clean Sori Beach-US L. Locatelli Genova 8-9

SIS Roma-CS Plebiscito PD 6-13

Roma Vis Nova Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte 6-16

AN Brescia-New Ultra Clean Sori Beach 14-12

US L. Locatelli Genova-AGN Energia Bogliasco 1951 6-12

SIS Roma-Roma Vis Nova Pallanuoto 17-3

L’Ekipe Orizzonte-CS Plebiscito PD 7-14

Classifiche fase preliminare

Girone A

1. US L. Locatelli Genova 7

2. AGN Energia Bogliasco 1951 6

3. AN Brescia 3

4. New Ultra Clean Sori Pool Beach 1

Girone B

1. CS Plebiscito PD 9

2. L’Ekipe Orizzonte 6

3. SIS Roma 3

4. Roma Vis Nova Pallanuoto 0

Martedì 8 luglio – Quarti di finale e semifinali

QF1 US L. Locatelli Genova-SIS Roma 6-5

QF2 L’Ekipe Orizzonte-AN Brescia 12-13

QF3 CS Plebiscito PD-New Ultra Clean Sori Pool Beach 10-5

QF4 AGN Energia Bogliasco 1951-Roma Vis Nova Pallanuoto 20-9

SF1 SIS Roma-New Ultra Clean Sori Pool Beach 12-8

SF2 L’Ekipe Orizzonte-Roma Vis Nova Pallanuoto 17-8

SF3 CS Plebiscito PD-US L. Locatelli Genova 11-5

SF4 AGN Energia Bogliasco 1951-AN Brescia 23-12

Mercoledì 9 luglio – Finali

7°/8° New Ultra Clean Sori Pool Beach-Roma Vis Nova Pallanuoto 18-7 (4-2, 3-2, 6-3, 5-0)

5°/6° SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 3-5 (1-0, 0-2, 1-3, 1-0)

3°/4° US L. Locatelli Genova-AN Brescia 12-10 (2-1, 2-3, 4-4, 4-2)

1°/2° CS Plebiscito PD-AGN Energia Bogliasco 1951 9-8 (3-2, 3-3, 0-2, 3-1)