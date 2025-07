Si chiude la sesta tappa del Tour de France 2025, vince Healy dopo una fuga straordinaria. Grandi novità per maglia verde e maglia gialla.

Prosegue il Tour de France con la sesta tappa, che prevede sei Gran Premi della Montagna con due salite impegnative situate nei 25 km conclusivi. La gara è cominciata in perfetto orario, i corridori sono partiti per il via ufficiale intorno alle 12.48. Nei primi chilometri il gruppo è rimasto compatto e l’andatura media si è aggirata attorno ai 46 km/h.

Il primo a passare in volata sul primo traguardo volante di Villers Bocage è stato Milan. Per la prima fuga, invece, si sono resi protagonisti Healy e Simmons. I corridori si sono dati il cambio per un buon tratto di pedalata, ma la loro azione è stata annullata dal gruppo di Pogacar prima del Gpm di Mont Picon. Dopo pochi chilometri ci ha provato anche Van der Poel, ma Healy e Simmons sono rimasti lì. Il ciclista irlandese ha disputato una gara straordinaria e alla fine ha portato a casa la tappa.

Sesta tappa del Tour, straordinario Healy: Pogacar recupera Van der Poel

La prima parte della tappa è stata molto frenetica e, infatti, il gruppo in fuga ha visto protagonisti ben 8 corridori per larghi tratti. Anche Yates, Dunbar e Storer sono stati davanti a circa 100 km dall’avvio. La media nei primi 150 chilometri è stata elevatissima, vicina ai 46 km/h di inizio gara.

L’azione solitaria di Healy è cominciata a circa 42 km dal traguardo grazie ad una mossa a sorpresa che ha lasciato indietro gli altri. Simmons e Storer hanno provato a stargli dietro, tutti gli altri erano a più di 1’10” a meno di 30 km dalla fine. La fuga dell’irlandese, a quasi 50 km/h, non ha dato scampo agli avversari. Il successo è stato totalmente meritato. Van der Poel, intanto, si è ripreso la maglia gialla, ma il vantaggio su Pogacar è di appena 1”. Lo sloveno, infatti, ha effettuato un maxi recupero nel finale. Maglia verde per Milan.