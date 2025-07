Le azzurre della Nazionale di basket femminile di coach Andreoli hanno superato la Cechia per 64-47 negli ottavi dell’Europeo U18 e oggi affronteranno la Francia.

Terzo successo in quattro partite per le Azzurre del basket femminile, che oggi affronteranno la Francia nella sfida che vale un posto tra le prime quattro. Palla a due alle ore 18.00, la partita sarà trasmessa sul canale YouTube della FIBA.

