Duro attacco a Ferrari e al pilota. L’ex campione è stato davvero durissimo, pensa che abbia sbagliato tutto quanto.

La situazione di casa Ferrari quest’anno ha portato ad enormi critiche, riflessioni di ogni tipo da parte di giornalisti, esperti ma sopratutto di ex piloti che hanno visto in ciò che sta accadendo nel team il riflesso di una profonda crisi. Del resto, se sono oltre quindici anni che la scuderia italiana non porta a casa un titolo di qualsiasi tipo, ci sarà un motivo. Visto anche che parliamo di una squadra che nella storia, ha portato a casa più risultati di chiunque altro.

La squadra italiana ha vari problemi, questo è innegabile, è sotto gli occhi di tutti anche se per ovvie ragioni di ordine e reputazione Frederic Vasseur che ha l’ingrato compito di interfacciarmi con la stampa dopo le prestazioni non ottimali non può far trapelare qualcosa; c’è la poca intesa dimostrata in alcuni momenti tra ingegneri di pista e piloti, c’è la SF-25 che sembra tutto meno che un’auto da titolo, c’è un Hamilton trapiantato da una squadra tedesca ad una italiana che forse, non si è ancora adattato bene.

Secondo un grande esperto che nel suo palmares ha un titolo mondiale però, il problema principale è legato all’altro pilota, ossia Charles Leclerc. Dopo che per tante volte il giovane asso di Ferrari ha portato l’auto ai suoi limiti strutturali per agguantare anche dei podi oltre ai tanti punti sembra un po’ ingrato puntare il dito contro di lui, ma sentiamo che cosa ha detto l’ex campione in merito.

Button contro Leclerc e Ferrari: “Tirano fuori il peggio”

L’esperto pilota britannico Jensen Buttton potrebbe essere l’uomo che è diventato campione del mondo “più per caso” della storia. Il classe 1980 che ha corso con BAR, Honda e Williams tra le altre ha conquistato nel 2009 l’incredibile unico titolo della Brawn GP, scuderia nata proprio dalle ceneri del team nipponico e che probabilmente, se dovesse ri-correre quella stagione da capo dieci volte vincerebbe sempre e solo una volta!

Però Button a differenza di Leclerc un titolo lo ha vinto. E a suo parere quanto visto a Silverstone dove un 14esimo posto dopo una qualifica conclusa molto male è stato il massimo che il monegasco ha tirato fuori dal cilindro non è per niente positivo: “Sembra che in una gara difficile come questa si debba fare il contrario di quello che fa Charles Leclerc”, afferma il pilota. Non è però chiaro se Button intenda che la pioggia non è la specialità di Leclerc o se stia invece mettendo in discussione la sua capacità di tenuta mentale in condizioni avverse più in genere.

In ogni caso il pilota inglese rimarca: “Non è mai stato un punto di forza suo o del suo ingegnere, o di chiunque sia, ma sembra sempre che in queste condizioni difficili tirino fuori il loro peggio”, lodando invece la prestazione di Hamilton. Un po’ il contrario di quello che la stampa specializzata ha fatto fino a domenica, insomma. Un parere importante ma che sta a Leclerc smentire alla prossima gara…