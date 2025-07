Venerdì si terrà la tappa numero 10 della Wanda Diamond League nel Principato di Monaco: previsto il rientro del campione del mondo indoor del triplo Andy Diaz.

È l’ora del rientro di Andy Diaz: venerdì, ore 20.35, Meeting Herculis nel Principato di Monaco, tappa n. 10 della Wanda Diamond League.

Il campione del mondo ed europeo indoor, bronzo olimpico del salto triplo, torna in pedana per riprendere il proprio cammino di avvicinamento ai Mondiali di Tokyo di settembre. Lo fa allo stadio Louis II insieme ad alcuni dei migliori interpreti mondiali della specialità. Non è l’unico azzurro in gara: presenti anche le primatiste italiane degli ostacoli Giada Carmassi (100hs) e Ayomide Folorunso (400hs).

TRIPLO

L’unica uscita all’aperto è stato il Palio della Quercia di Rovereto a inizio giugno (17,04) dopodiché ha dovuto rinunciare a diverse tappe della Diamond League, e anche agli Europei a squadre di Madrid, a causa di una sindrome retto-adduttoria. Voltata pagina, Andy Diaz (Fiamme Gialle) è pronto a riportare in pedana tutta la propria classe, mostrata chiaramente tra Parigi, Apeldoorn e Nanchino (17,80 record italiano in Cina).

La concorrenza è qualificata, seppur senza gli altri medagliati olimpici Diaz Fortun e Pichardo: annunciato il campione del mondo Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso), il dominatore della stagione del diamante Jordan Scott (Giamaica) vincitore a Xiamen, Oslo e Parigi (17,34 in Norvegia), il francese Thomas Gogois, il tedesco Max Hess con cui ha battagliato agli Europei indoor.

OSTACOLI

È un momento magico per Giada Carmassi (Esercito) che ha raggiunto un nuovo standing internazionale grazie al suo record italiano di 12.69 e anche al 12.62 di poco ventoso (+2.2) della ‘Coppa Europa’. Una nuova meritatissima chiamata in Diamond League dopo la gioia di Stoccolma, e ancora con le big mondiali, tutte con personali inferiori a 12.44: dalle formidabili statunitensi Masai Russell e Grace Stark, alla giamaicana Megan Tapper, la bahamense Devynne Charlton primatista dei 60hs, le europee Nadine Visser (Olanda) e Ditaji Kambundji (Svizzera).

Reduce dal secondo posto in Coppa a Madrid, Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) veleggia in testa alla Road to Final del circuito con 19 punti, per effetto del secondo posto di Roma, il terzo di Rabat, il quarto di Oslo, l’ottavo di Stoccolma. Montecarlo, con l’olandese Femke Bol, le statunitensi Dalilah Muhammad e Anna Cockrell, la giamaicana Andrenette Knight, potrebbe rimescolare la classifica ma ‘Ayo’ non si lascia piegare facilmente.

LE STAR

La notizia delle ultime ore è l’annuncio di Noah Lyles nei 200 metri, per una sfida che definire stellare è riduttivo con il campione olimpico della specialità Letsile Tebogo (Botswana). Per Lyles sarà il debutto stagionale in Diamond League, sulla pista in cui sfrecciò in un sensazionale 19.46 nel 2022. Tebogo ha invece appena corso in 19.76 a Eugene.

Confermata la presenza di dieci campioni olimpici di Parigi: oltre agli sprinter già citati e all’ostacolista Russell, può brillare la stella dello svedese Armand Duplantis nell’ennesimo tentativo di record del mondo dell’asta (6,29 da provare), la regina dei 100 Julien Alfred (Saint Lucia), la dominicana dei 400 Marileidy Paulino, il keniano degli 800 Emmanuel Wanyonyi, il marocchino Soufiane El Bakkali nei 3000 siepi, l’altista neozelandese Hamish Kerr, la tedesca del peso Yemisi Ogunleye.

DIRETTA TV

Il Meeting Herculis sarà trasmesso in diretta tv venerdì 11 luglio dalle 20 alle 22 su RaiSport e Sky Sport Arena.

LANCI

Terzo posto a Usti nad Labem (Repubblica Ceca) per il pesista Zane Weir (Fiamme Gialle) con 20,71, quinto Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia) con 20,61 nella gara vinta dal serbo Armin Sinancevic (20,96) davanti all’egiziano Yousef Mahmod Ali Bakhit (20,85). Successo nel disco di Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre) al meeting di Barcellona con la misura di 56,01.